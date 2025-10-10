人気女子ゴルファーのセキ・ユウティンが９日に自身のインスタグラムを更新。中国語で「私と絵の私」と記し、自身の肖像画と向かい合う写真を投稿した。フォロワーからは「本当に素晴らしい絵画」「♥美女は芸術ですね」「まさに絵になりますね」「美しい」「おぉティンティンが２人いる」などとコメントが。本人に対しても「後ろ姿美人すぎ！」と声が寄せられた。