10月10日午後2時頃、磐田市岩井の県道413号沿いに雄の二ホンジカ1頭が現れ、一時騒然としました。 【写真を見る】市街地に二ホンジカが出没市と警察がパトロール実施して注意を呼びかけ＝静岡・磐田市 現れた二ホンジカは歩道に落ちている木の実を食べたり、車道を悠々と歩いて車が一時停止したりしました。 市によりますと、10日午前11時20分ごろ磐田市城之崎で市民から「二ホンシカがいる」などと通報があり、警察や市