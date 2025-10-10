◇国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、２―２で引き分けた。３バックの右で先発出場したＤＦ瀬古歩夢は、前半２１分にパラグアイの１０番ＭＦアルミロンに先制点を許した場面を猛省した。「いや、あれはもう普通に自分がついていかないとダメ。ラインを止めてしまった」。センターサークル付