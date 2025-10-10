BE:FIRST / Stare In Wonder -Behind The Scenes-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの10月6日より配信スタートとなった新曲「Stare In Wonder」のBehind The Scenes映像が公開された。【動画】BE:FIRST / Stare In Wonder -Behind The Scenes-BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」は、現在放送中のTVアニメ「ワンダンス」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。原作の愛読者であるSKY-HI