きょうの為替市場、ドル円は緩やかな戻り売りに押され、１５２円台半ばに値を落としている。状況に変化はなく、ドル高の流れが出ているほか、キャリートレードを意識した円安の動きがドル円をサポートしている。ただ、さすがに急ピッチな上昇を演じているだけに、上値では利益確定売りも出るようだ。 本日は公明党が自民党との連立政権から離脱する方針を表明し、円相場も敏感に円高の反応を示していた。