中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月10日】中国商務部の報道官は10日、米商務省が米東部時間8日に中国の複数の企業・団体を輸出規制対象の「エンティティーリスト」に加えると発表したことについて「断固反対」を表明し、誤った措置を改めるよう米国に求めた。報道官は次のように述べた。米国は国家安全保障の概念を拡大し続け、輸出規制と「ロングアーム管轄」を乱用し、中国企業を含む多くの企業・団体