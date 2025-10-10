大相撲の元横綱、白鵬翔さんが１０日、来年キルギスで開催予定のワールド・ノマド・ゲームズ（国際遊牧民競技大会）の大会アンバサダーに就任したことを明かした。都内で報道陣の取材に応じた白鵬さんは、このほど同国を訪問したことを明かし「アンバサダーに就任することができました。大会で相撲を初めて実施できそうです。相撲をさらに世界に広げたい」と語った。同大会は中央アジアの地域的スポーツを扱う国際大会。９月