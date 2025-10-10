自民党と公明党の党首会談が行われ、公明党の斉藤鉄夫代表は「政治とカネ」をめぐって自民党側から十分な回答がなかったとして、「連立政権をいったん白紙とする」として26年にわたる連立解消を表明した。これを受けて、公明党中央幹事の伊佐進一氏が、『ABEMA Prime』で考えを語った。【映像】「ずっとあった」自民への不満を明かす伊佐進一（実際の映像）伊佐氏は、連立解消について、「政治とカネの問題だけじゃないと思っ