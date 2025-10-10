負傷離脱中のDF冨安健洋が10日、日本代表対パラグアイ代表の試合後にインスタグラム(@tomiyasu.t)を更新して復帰に向けた熱意を示した。冨安は度重なる怪我に悩まされており、2月に行った右膝の再手術からの復帰は年末になる見通し。7月にはアーセナルとの契約早期解除が正式発表され、現在は無所属の状態でリハビリを進めている。もっとも日本代表はセンターバックに負傷離脱者が続出しており、今回の10月シリーズでも冨安