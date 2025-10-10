[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]苦しむチームを救ったのは途中出場のエースだった。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は試合後のフラッシュインタビューで「チャンスを逃さないように意識していた」と語った。前半21分にパラグアイに先制を許した日本は26分にFW小川航基のゴールで追い付きながらも、後半19分にパラグアイに勝ち越しゴールを奪われてしまう。1-2とリードされたまま終盤を迎えると