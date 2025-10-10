[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]FW小川航基が気迫の強烈ミドルシュートで同点ゴールをねじ込み、A代表通算11試合目で10点目を奪った。釜本邦茂さんが記録した12試合10ゴールを更新する史上最速での2桁得点到達になった。1点ビハインドの前半26分、小川がMF佐野海舟のパスを受けるとペナルティエリア手前から右足一閃。ブレ球のシュートはGKロベルト・フェルナンデスに弾かれたものの、高く浮いたボー