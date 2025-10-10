[10.10 キリンチャレンジ杯 日本 2-2 パラグアイ パナスタ]土壇場で連敗を免れた。負ければ19年3月以来となる連敗となるところだった日本代表だが、後半アディショナルタイムにFW上田綺世(フェイエノールト)のゴールによって辛くもドロー。ただ森保一監督は「ホームだったので勝利を届けたかったのでそこは残念ですけど、選手たちが2回リードされてもそこでも追いつくんだ、ひっくり返すんだという気持ちで戦ってくれた」と評価