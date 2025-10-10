■無垢な表情を見せた表紙カット 雑誌『non-no（ノンノ）』公式SNSにてSixTONES松村北斗が特別版表紙に登場した『ノンノ』11月号のカットが公開された。 【写真】松村北斗イヤーカフとマフラーをつけた冬の装いショット／フードを被ったアンニュイショット①～② 発売中の特別版11月号表紙で松村は、黒のニットにピンクと赤の切替マフラーを巻き、イヤーカフを付けた姿で登場。