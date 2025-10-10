メガハウスは、『ゴジラ-1.0』より「プチラマDX ゴジラ-1.0」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「プチラマDX ゴジラ-1.0」(9,900円)国内外でまだまだ話題の『ゴジラ-1.0』がついに「プチラマDX」に登場。シリーズ最大サイズのイメージスタチューとして展開するDXシリーズは正面から見ると「G」のシルエットに