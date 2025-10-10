2025年9月30日、北海道新幹線の運転士（40代）が何らかの理由で一時的に意識が低下し、運転操作できなくなっていたことが分かりました。社内調査に対し、男性運転士は「眠っていたわけではなく、一時的にぼーっとしていた」などと話しているということです。JR北海道によりますと、9月30日午後11時ごろ、東京発新函館北斗行きの北海道新幹線「はやぶさ39号」の運転士は、青函トンネル（奥津軽いまべつ～木古内駅間）の