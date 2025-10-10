バンダイは、『ケロロ軍曹』より「お部屋を侵略であります！おしゃべりケロロ／お部屋を侵略ですぅ おしゃべりタママ」(各4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「お部屋を侵略であります！おしゃべりケロロ／お部屋を侵略ですぅ おしゃべりタママ」(各4,950円)アニメ放送開始から昨年20周年を迎え、劇場版の新作も