◇サッカー国際親善試合日本2―2パラグアイ（2025年10月10日大阪・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランキング19位)は10日、国際親善試合でパラグアイ代表(同37位)と対戦し、2ー2のドローに持ち込んだ。1点を追う前半26分にFW小川航基(28＝NECナイメヘン)が豪快なミドルシュートを叩き込み同点。後半に勝ち越しを許したが、試合終了間際にFW上田綺世(27＝フェイエノールト)がドローに持ち込む得点を決め