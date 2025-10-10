V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）の奈良ドリーマーズが8日（水）、プレシーズンマッチを開催することを発表した。 急遽、開催が決まった本プレシーズンマッチは、10月19日（日）に奈良県生駒郡三郷町のFSS35スポーツアリーナにて行われる。対戦相手はヴィアティン三重で、13:00に試合開始だ。今試合は勝敗にかかわらず、5セットで行われるとのこと。（5セット目は15点マッ