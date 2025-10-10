中国政府は台湾の頼清徳総統が高度な防空システムを構築すると表明したことに対し「武力による独立の企ては戦争の危険に陥れる」などと批判しました。頼総統は10日、台湾が建国記念日と位置づける式典で演説し、中国の軍事的脅威に対し高度な防空システムを構築すると表明しました。これに対し中国外務省の報道官は記者会見で「頼清徳が武力による独立を企て、武力で統一を拒むことは、台湾を戦争の危険な状況に陥れるだけである」