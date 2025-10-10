俳優の大泉洋（52歳）が、10月9日に放送されたトーク番組「徹子の部屋50年目深掘りSP第3弾」（テレビ朝日系）に出演。天海祐希と仲が良いが、「たまに会うと、何でか知らないけれど、僕に何か怒ってらっしゃるんですよね」と語った。連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」に出演する大泉洋と、劇場版「緊急取調室 THE FINAL」に出演する天海祐希、マツコ・デラックスの3名がゲスト出演。大泉と天海は舞台で共演しており、仲は良いが