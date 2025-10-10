スタンレーレディスホンダ女子ゴルフの国内ツアー・スタンレーレディスホンダは10日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード、パー72）で開幕した。21歳のルーキー吉田鈴（大東建託）が8バーディー、2ボギーの66で回り、6アンダーで首位と1打差の2位と好発進した。プロアマ戦を体調不良で棄権していたが、本戦で復調をアピール。練習ラウンドで得た学びが、好スコアにつながったことを明かした。インスタート後の10番、11番で連