大阪府教育長の水野達朗氏が10日、万博閉幕を控え、自身のXで報告をお行った。【写真】「校外学習で万博を訪れた最後の子どもたちが帰路につきました」大阪府では「万博子ども招待」を実施してきた。この日、水野氏は「万博無料招待の担当職員から『校外学習で万博を訪れた最後の子どもたちが帰路につきました』と報告を受けました」と明らかにした。「実務を担った大阪府教育庁としては、色々とあった難所の多い事業でした