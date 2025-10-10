自民党と公明党の連立解消を受けて、日本商工会議所の小林会頭は、「国政に遅滞が出るのは困る」として、政治空白の長期化に懸念を示しました。小林健会頭「経済界としては、国政に遅滞が出るということは非常に困る。政治空白をできるだけ短くしてもらいたい」小林会頭はこのように述べた上で、「それぞれの党利党略ではなく、日本全体を考えてやってもらいたい」と注文をつけました。また、経団連の筒井会長もコメントを発表し、