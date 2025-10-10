お笑いコンビ・爆笑問題が１０日、都内で行われた、お笑いライブ「タイタンライブ」に出演。この日、自民党と公明党が連立解消となったことについて、ネタ中に思いの丈をぶちまけた。２カ月に１回の恒例行事として行われるライブで、毎回時事ネタをぶった切る２人だが、連立解消というニュースが飛び込んだことを受け、田中裕二は「このまま順調に行ったら高市（早苗）さん日本初の女性の総理大臣ということですよ、って言おう