日本代表に初招集されたMF斉藤光毅（英2部・QPR）が、10日に行われたパラグアイ代表との試合に途中出場し代表デビューを飾った。パナソニックスタジアム吹田（大阪府）で行われたキリンチャレンジカップ2025のパラグアイ戦で、日本代表は2‐2で引き分けた。前半21分、パラグアイ代表10番ミゲル・アルミロンに先制点を許すも、前半26分に日本代表FW小川航基（NECナイメヘン）が強烈なミドルシュートを放ち追い付いた。しかし堅