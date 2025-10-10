サッカー・キリンチャレンジ杯日本―パラグアイ（１０日・パナソニックスタジアム吹田）――日本（世界ランキング１９位）はパラグアイ（同３７位）と２―２で引き分けた。先制された日本は２６分に小川のゴールで追いついたが、後半勝ち越しを許した。終了間際、途中出場の上田が同点ゴールを決めた。日本は１４日、東京スタジアムでブラジル（同６位）と対戦する。絶対的なストライカーの出現。それは長く、日本最大のテ