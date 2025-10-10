俳優窪塚洋介（46）が10日、都内で行われた、スペシャルアンバサダーを務めるD2Cスポーツアパレルブランド「DIG（ディグ）」ブランドローンチ記念トークショーに出席した。“世界のリベロ”として名をはせ、今も現役ビーチバレーボール選手として活躍する元バレーボール日本代表、西村晃一（52）プロデュースブランド。その西村やビジュアルを撮影したレスリー・キー氏、デザイナーの一法師拓門氏と共に登壇した。窪塚は同じくアン