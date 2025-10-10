女優の森七菜（24）が10日、都内で映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督）初日舞台あいさつに登壇した。森はこれまでの黒髪から、金髪ショートヘアにガラリと髪形を変えて登場。公開初日を迎え「今日のメークさんも、朝（作品を）見に行ってくださって。良い笑顔で良い物を見たなっていう顔をしてくれていた気がするので、たくさんの方に届いて欲しいです」と願った。同作は互いに特別な思いを抱きながら小学校の卒業ととも