乃木坂４６の筒井あやめが１０日に自身のＳＮＳを更新し、髪を切ったことを報告し、秋らしいコーディネートを披露した。自身のインスタグラムに、団子を手に、ブラウンのジャケットを羽織り、キャップを被った姿をアップ。ストーリーズでは投稿した写真とともに「髪の毛切りました〜」と記した。この投稿にＳＮＳ上では「髪切ったんだめっちゃ似合ってる秋コーデかわいすぎ」「めんちゃん可愛すぎるって！！！！」「髪切