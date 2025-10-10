「おめかしミッキー＆フレンズたちと、とっておきのクリスマスを迎えよう！」をコンセプトにしたHappyくじ『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2025』の発売が決定。2025年11月8日（土） よりファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオンをはじめ、全国のホビーショップや書店などにて順次販売が開始される。＞＞＞『DISNEY クリスマスオーナメントくじ2025』すべての景品をチェック！（写真36点）今年の『DISNEY ク