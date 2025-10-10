◇サッカー国際親善試合韓国0ー5ブラジル（2025年10月10日ソウル）サッカー韓国代表は10日、国際親善試合でブラジル代表に0ー5と大敗。14日にブラジルとの対戦を控える日本サポーターにも衝撃を与えた。韓国は前半13分、FWエステバン（チェルシー）にゴールを奪われ失点。同41分にもFWロドリゴ（Rマドリード）に得点を許し前半を0ー2で終えた。反撃を狙いたいところだったが後半も失点を重ね、0ー5と大敗。ブラジルはF