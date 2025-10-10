【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比54銭円高ドル安の1ドル＝152円49〜59銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1566〜76ドル、176円47〜57銭。米長期金利が低下し、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。