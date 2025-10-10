ロックバンド「羊文学」が９、１０日の２日間にわたって東京・日本武道館で国内外８都市９公演のアジアツアー「ＨｉｔｓｕｊｉｂｕｎｇａｋｕＡｓｉａＴｏｕｒ２０２５“いま、ここ（Ｒｉｇｈｔｎｏｗ，ｒｉｇｈｔｈｅｒｅ．）”」のファイナル公演を行い、２日間で２万人を動員した。全２０曲中８曲を「声」（ドラマ「１１９エマージェンシーコール」主題歌）や「Ｂｕｒｎｉｎｇ」（ＴＶアニメ「【推しの子】第２期