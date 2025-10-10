私はリンコ。ブラック寄りのグレー企業で働いていた派遣社員です。配信者への投げ銭で貯金が底をつきかけた私。両親に推し活のためのお金が欲しいと頼みましたが、「貯金がない」と断られました。配信が見られなくなるとパニックになった私を見て、両親は兄に相談するよう提案。すぐに電話して、「精神的に疲れたから会社を辞めた」と伝え、投げ銭に必要なお金を援助してほしいと懇願しました。兄は私の話を聞き、「お前が元気にな