55歳から25年間、スポーツカー「RX―7」を乗りこなしてきた女性がいます。 免許返納のタイミングで車をメーカーに譲りましたが、週末に小山町で開かれたイベントで久々に対面しました。 【写真を見る】「心は一緒だから、離れても大丈夫」80歳のRX-7元オーナー愛車と再会 25年間連れ添った相棒は広報車に 先週末、富士スピードウェイで開かれた「マツダ」のファンイベントで