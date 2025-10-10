勤務していた学校の卒業生に面会や性的な画像を要求した男性教諭など2人について静岡市教育委員会は10月10日、懲戒免職処分にしたと発表しました。 【動画】「市民の信頼を一日も早く取り戻せるように」勤務していた学校の卒業生に面会や性的な画像を要求した男性教諭など2人を懲戒免職に=静岡市 10日付で懲戒免職の処分を受けたのは、元Jリーガーで市立中学校に勤務する34歳の男性教諭です。 男性教諭は2023年4月