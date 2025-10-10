明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★夢や希望に向けて、動き出せる予感。がんばった分だけ運気がひらけて、目の前に道が広がっていきます。B型の運勢……★★★★☆チャンスと出会いに恵まれる一日。常に自分をオープンな状態がカギ。明るい笑顔を絶やさずにいれば、自然とラッキーな事が起こるでしょう。O型の運勢……★★★☆☆大事な物