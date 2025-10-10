柏崎刈羽原発から半径30kmのUPZ圏内に位置する各自治体の議員を中心に構成される研究会が10月10日、花角知事に宛て、UPZ圏内の住民の総意を確認するまでは再稼働に関する判断を行わないことなどを求める要望署を提出しました。 研究会は、UPZ自治体が柏崎刈羽原発の再稼働において、事前にその是非を了解する権利を含んだ安全協定を東電との間で締結することを求め活動しています。【柏崎刈羽原発30km圏内議員研究会 平良木哲也事