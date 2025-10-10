信号の誤設定が見つかった東急新横浜線の２・３番線ホーム＝横浜市港北区東急田園都市線梶が谷駅（川崎市高津区）構内で５日深夜に起きた列車同士の衝突、脱線事故で、東急電鉄は１０日、事故原因となった信号制御の設計ミスが、新横浜線新横浜駅（横浜市港北区）など２駅の計３カ所で見つかったと発表した。東急は衝突を防ぐ暫定措置を講じ、２３日までに正しい設定に改修するとしている。東急によると、事故の原因は梶が谷駅