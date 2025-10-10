日本HPは10月10日より、遠隔からPCのロックやデータ消去を可能にするセキュリティ機能「HP Wolf Connect（Protect & Trace with Wolf Connect）」を搭載したWi-FiモデルのビジネスPCの発売にあたり、「HP Wolf Connect」搭載ビジネスPCを提供するプレゼントキャンペーンを開始した。提供されるのは「HP EliteBook 8 G1a 13」および「HP EliteBook 6 G1i 13」で、それぞれ1台ずつ提供される。応募期間は10月10日から11月7日まで