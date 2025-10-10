乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。10月6日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。乃木坂46の井上和＜リスナーからのメッセージ＞「神宮のライブ（『真夏の全国ツアー2025』東京公演）お疲れさまでした！ やはり、和先生の歌声はすごいなと感じました。話は変わりま