■「代わりに渡す」は「作ってあげてね」？「ごめん、またお願いごとされちゃった〜！」坂井さんが言いながら差し出したのは、見覚えのない布の束と、いくつかのリボンが入った紙袋です。「この前の巾着見せたら、◯◯ちゃんママが『うちの子も欲しい〜！』って言ってて。で、布だけでも用意してくれたの。代わりに渡すね！」――「代わりに渡す」。それはつまり、「作ってあげてね」という意味でした。（なぜ……？）どうして私の