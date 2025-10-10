木々が色づき、秋の深まりを感じさせる上田市・菅平高原。10日の最低気温は7.7度で手袋をして登校する児童の姿も。合宿で訪れ、ランニングをしていた女性も寒さが体にこたえたようで…。合宿で菅平へ「めっちゃ寒いです！！1週間くらいいるんですけどきょう一番寒くて、手袋持っていなかったので持ってくれば良かったなと思いました」10日の県内は、北寄りの風が入ってきた影響で、最低気温は南牧村・野辺山で4.8度、信濃町で8.6度