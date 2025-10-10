カナダドル買われる、雇用統計が予想外の強さ示す＝ＮＹ為替 ９月カナダ雇用統計が予想外の強さを示したことで、カナダドルが買われている。失業率は７．１％と前回と同水準だった。市場予想は７．２％だった。雇用者数は６．０４万人増と前回の６．５５万人減から大幅増に転じた。正規雇用が１０．６１万人増と前回の６千人減から急増。パートタイム雇用は４．５６万人減と前回の５．９７万人減をやや上回った。労働参