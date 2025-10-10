米１０年債利回りは４．０８８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（%） 米2年債 3.566（-0.027） 米10年債4.088（-0.050） 米30年債4.668（-0.054） ドイツ2.667（-0.036） 英国4.689（-0.056） カナダ3.183（-0.020） 豪州4.364（+0.015） 日本1.688（-0.008） ※米債以外は10年物