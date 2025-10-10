※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話や独断的な行動を繰り返し、生徒や教師陣を困惑させる。実習生・川合への辛辣な言葉や音楽と無関係な抜き打ちテストの失敗を経て指導は厳しさを増し、ついには授業中に体調を崩した生徒の友人の訴えも冷たく突き放す始末。川合が付き添う中で、生徒は岡田への苦手意識を告白し、暴言