ドル円のピボットは１５２．７４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:49現在） ドル円 現値152.57高値153.27安値152.39 153.98ハイブレイク 153.62抵抗2 153.10抵抗1 152.74ピボット 152.22支持1 151.86支持2 151.34ローブレイク ユーロ円 現値176.57高値177.16安値176.33 177.87ハイブレイク 177.52抵抗2 177.04抵抗1 176.69ピボット 176.21支持1