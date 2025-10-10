◇国際親善試合日本代表２―２パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦し、２―２で引き分けた。エースが大仕事を果たした。１―２の後半アディショナルタイム４分。ＦＷ上田綺世はＭＦ伊東純也から放たれた右クロスに反応すると、１バウンドしたボールを頭で合わせた。ボールはネットの中に吸い込まれ、２０１９年以来の連敗を