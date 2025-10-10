お笑いタレントのヒコロヒーさん（35）が9日、楽器メーカーのイベントに登場し、ギターパフォーマンスを披露。独学で学んだというギターの思い出を明かしました。ヒコロヒーさんが登場したのは、楽器メーカー『フェンダーミュージック』が主催する体験型イベント『FENDER EXPERIENCE 2025』の開幕直前イベントです。今回、Fenderとゴジラがコラボした新商品『Fender × ゴジラ ギター コレクション』が初披露されたことにちなんで