日本サッカー協会の宮本恒靖会長は１０日、国際親善試合・日本−パラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）後に取材に応じ、７日に影山雅永技術委員長と契約を解除した件について「まず、たくさんのサッカー関係者の方に多大なるご心配を、ご迷惑おかけしてることをまずお詫びしたいと思ってます」と謝罪した。日本協会よると、影山氏は今月２日にフランス・パリへ向かう航空機内で児童ポルノを閲覧した疑いで逮捕され、有罪